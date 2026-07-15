الرئيسية/الكرة العالميةشرطة أتلانتا تستعد للقاء قبل نهائي المونديال بين الأرجنتين وإنجلترامباراة يُنظر إليها على أنها تنطوي على مخاطر عالية لوقوع اضطرابات15 يوليو 2026 19:25آخر تحديث : 15 يوليو 2026 19:25هاري كين وليونيل ميسي أأأتلانتا:أخبار 24المنتخب الارجنتينيكاس العالم 2026المنتخب الانجليزيالتعليقاتأأخبار ذات صلةمنتخب إسبانيا من البداية الخجولة إلى نهائي مونديال 2026مونديال2026.. شبيهة هالاند الروسية: "أتعايش مع الأمر بهدوء"حلمه الأكبر يقترب.. زيدان على أعتاب تدريب منتخب فرنساسيرجيو دانييل.. مسيرة إفريقية وتجربة عربية وحيدة