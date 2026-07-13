الرئيسية/الكرة العالميةعودة تشواميني صمام الأمان في وسط فرنساخط وسط فرنسا يتألق بعودة تشواميني قبل نصف النهائي13 يوليو 2026 22:42آخر تحديث : 13 يوليو 2026 22:42منتخب فرنسا يستعيد خدمات أوريليان تشوامينيأأدالاس:أخبار 24منتخب إسبانياكاس العالم 2026أوريليان تشوامينيمنتخب فرنساالتعليقاتأأخبار ذات صلةإسبانيا تراهن على خط الوسط لاحتواء رباعي فرنسا المرعبترامب يدعم إنجلترا للفوز بلقب مونديال 2026فرنسا وإسبانيا.. قمة أوروبية مرتقبة غدًا لحجز بطاقة نهائي مونديال 2026ألونسو يحسم مصير إنزو فرنانديز مع تشيلسي