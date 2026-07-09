الرئيسية/الكرة العالميةغارسيا يشدد على أهمية إبعاد المنافسين عن مرمى إسبانياإسبانيا تواجه بلجيكا في ربع نهائي كأس العالم 2026 10 يوليو 2026 00:19آخر تحديث : 10 يوليو 2026 00:19أأالرياض:"أخبار 24"المنتخب الاسبانيالمنتخب البلجيكيالتعليقاتأأخبار ذات صلةالفراعنة يعيدون أمجاد المونديال.. مصر تشرّف العرب وتغادر بكبرياء من كأس العالم 2026المغرب يكتب فصلًا جديدًا من المجد العربي العالمي.. رحلة ملهمة انتهت أمام فرنسابانتهاء مشوار المغرب.. العرب يطوون صفحة مونديال 2026مبابي "يقسو" على الأرقام التاريخية في كأس العالم