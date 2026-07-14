الرئيسية/الكرة العالميةفرحة عارمة في مدريد مع بلوغ إسبانيا نهائي مونديال 2026فازت إسبانيا على فرنسا بثنائية في نصف النهائي15 يوليو 2026 02:34آخر تحديث : 15 يوليو 2026 02:34أأمدريد:أخبار 24المنتخب الاسبانيكاس العالم 2026التعليقاتأأخبار ذات صلةكسر سلسلة عمرها 44 عامًا.. 10 أرقام قياسية تتوج تأهل إسبانيا لنهائي المونديالمبابي: لم نقدم المباراة التي أردناها.. وإسبانيا استحقت التأهلبعد بلوغه النهائي.. دي لا فوينتي يشيد بإسبانيا: "أفضل فريق في العالم" ديشان يقر بعد الخسارة أمام إسبانيا: "كنا اليوم أقل مستوى"