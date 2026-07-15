الرئيسية/الكرة العالميةفيفا يدافع عن حكم مباراة فرنسا وإسبانياتحكيم كأس العالم تحت المجهر15 يوليو 2026 23:34آخر تحديث : 15 يوليو 2026 23:34مباراة فرنسا وإسبانيا في كأس العالم 2026أأدالاس:أخبار 24منتخب إسبانياكاس العالم 2026الفيفاالاتحاد الدولي لكرة القدممنتخب فرنساالتعليقاتأأخبار ذات صلةميسي يكسر هيبة الإنجليز بـ 5 أرقام تاريخيةالأرجنتين تتأهل لنهائي كأس العالم 2026 على حساب إنجلترا بعد سيناريو درامي كيف تُحسم جائزة هداف كأس العالم حال تساوي أكثر من لاعب؟3 تغييرات في تشكيلة إنجلترا أمام الأرجنتين في موقعة نصف النهائي