الرئيسية/الكرة العالميةفينيسيوس ضد هالاند.. مواجهة بين نجمين اعتادا على الصدامات الأوروبيةهالاند وفينيسيوس.. جولة جديدة في صراع عمالقة أوروبا4 يوليو 2026 16:27آخر تحديث : 4 يوليو 2026 16:27إرلينغ هالاند نجم منتخب النرويجأأنيوجيرسي:"أخبار 24"فينيسيوس جونيورإرلينغ هالاندكاس العالم 2026منتخب البرازيلمنتخب النرويجالتعليقاتأأخبار ذات صلةتشواميني يغيب عن فرنسا في مواجهة الباراغواي للإصابةالاتحاد الجزائري لكرة القدم يودع محرزفرنسا تواجه أجواء لاهبة في فيلادلفيا مع انطلاق دور الـ16كلوب المنتعش جاهز لمحادثات تدريب ألمانيا