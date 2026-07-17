الرئيسية/الكرة العالميةقبل موقعة مونديال 2026.. خمس مواجهات لا تنسى بين فرنسا وإنجلتراإنجلترا وفرنسا يتنافسان على المركز الثالث في المونديال17 يوليو 2026 15:14آخر تحديث : 17 يوليو 2026 15:14أأميامي:أخبار 24المنتخب الفرنسيكاس العالم 2026المنتخب الانجليزيالتعليقاتأأخبار ذات صلةمونديال 2026.. رئيس الوزراء الإسباني سيحضر النهائيمونديال 2026.. فرنسا تواجه إنجلترا بوداع من الباب الخلفيرسمياً.. السلوفيني سلافكو فينشيتش حكمًا لنهائي مونديال 2026 الجماهير الأرجنتينية تتهافت على رحلات الطيران لحضور نهائي المونديال