الرئيسية/الكرة العالميةكسر سلسلة عمرها 44 عامًا.. 10 أرقام قياسية تتوج تأهل إسبانيا لنهائي المونديالفازت إسبانيا على فرنسا بثنائية في نصف النهائي15 يوليو 2026 02:14آخر تحديث : 15 يوليو 2026 02:14أأدالاس:أخبار 24المنتخب الاسبانيالمنتخب الفرنسيكاس العالم 2026التعليقاتأأخبار ذات صلةفرحة عارمة في مدريد مع بلوغ إسبانيا نهائي مونديال 2026مبابي: لم نقدم المباراة التي أردناها.. وإسبانيا استحقت التأهلبعد بلوغه النهائي.. دي لا فوينتي يشيد بإسبانيا: "أفضل فريق في العالم" ديشان يقر بعد الخسارة أمام إسبانيا: "كنا اليوم أقل مستوى"