الرئيسية/الكرة العالميةكوفنتري الإنجليزي يجدد عقد مدربه لامبارد لمدة 3 مواسملامبارد يقود كوفنتري إلى المستقبل بتجديد عقده حتى 20291 يوليو 2026 02:40آخر تحديث : 1 يوليو 2026 02:40كوفنتري سيتي يمدد عقد المدرب فرانك لامبارد حتى عام 2029أألندن:"أخبار 24"فرانك لامباردكوفنتري سيتيالدوري الإنجليزيالتعليقاتأأخبار ذات صلةمبابي: ميسي سيواصل التسجيل.. لكنني أريد الكأسصلاح يستأنف التدريبات استعداداً لمواجهة أستراليا في دور 32ديشان: فرنسا تحتاج إلى التطور قبل ثمن النهائيمدرب البوسنة يتجاهل السخرية الأمريكية قبل لقاء دور الـ32