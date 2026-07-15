الرئيسية/الكرة العالميةكين: إنجلترا حاولت الصمود لكنه لم يكن كافيًاكين يتحدث عن اللحظات الضائعة والفشل في الصمود16 يوليو 2026 01:06آخر تحديث : 16 يوليو 2026 01:06هاري كين لاعب منتخب إنجلتراأأأتلانتا:أخبار 24منتخب الأرجنتينهاري كينمنتخب إنجلتراكاس العالم 2026التعليقاتأأخبار ذات صلةتوخيل يدافع عن خياراته التكتيكية بعد خسارة إنجلترابـ "فرمان ميسي".. الفيناليسيما تعود من بوابة نهائي المونديال التاريخيلاوتارو: وعدت بحسم المباراة.. والأرجنتين أظهرت شخصيتها أمام إنجلتراسكالوني بعد الفوز على إنجلترا: هذه المجموعة لا تكف عن مفاجأتي