الرئيسية/الكرة العالميةكين ينفي خلاف توخيل وبيلينغهام قبل مواجهة الأرجنتينلا توتر في منتخب إنجلترا... كين يكشف حقيقة خلافات توخيل وبيلينغهام14 يوليو 2026 20:30آخر تحديث : 14 يوليو 2026 20:30ثنائي منتخب إنجلترا، هاري كين وجود بيلينغهامأأأتلانتا:أخبار 24منتخب الأرجنتينهاري كينمنتخب إنجلتراجود بيلينغهامتوماس توخيلكاس العالم 2026التعليقاتأأخبار ذات صلةالجناح تروسار سينتقل من أرسنال إلى بشكتاشرسميًا.. مدريد تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027سيناريو نادر.. نصف نهائي مونديال 2026 يجمع أبطال العالم فقطتقارير: إنفانتينو يتمسك بإقامة مونديال 2030 بمشاركة 64 منتخبًا