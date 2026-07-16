الرئيسية/الكرة العالميةلأول مرة في التاريخ.. نهائي كأس العالم يكسر حاجز الملياري يوروالقيمة السوقية لنهائي كأس العالم 2026 تسجل رقمًا قياسيًا16 يوليو 2026 13:11آخر تحديث : 16 يوليو 2026 13:11احتفالات منتخب الأرجنتين بالتأهل لنهائي المونديالأأنيويورك:أخبار 24منتخب الأرجنتينمنتخب إسبانياكاس العالم 2026نهائي كأس العالم 2026التعليقاتأأخبار ذات صلةمبابي الأكثر تأثرًا بخروج فرنسا من مونديال 2026مهمة ميسي لم تنتهِ بعد قيادته الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026ميسي يشيد بشخصية الأرجنتين بعد الفوز على إنجلتراإسبانيا والأرجنتين.. تعرف على موعد نهائي كأس العالم 2026