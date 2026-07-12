الرئيسية/الكرة العالميةلاعبو المنتخب الفرنسي: لا نخشى إسبانيا لكننا نحترم ما تقدمهكوناتي قال إن الفرنسيين لا يضيعون وقتهم في التفكير فيما قد يحدث12 يوليو 2026 19:58آخر تحديث : 12 يوليو 2026 19:58كيليان مبابي وإبراهيما كوناتي أأماساتشوستس:أخبار 24كاس العالم 2026منتخب اسبانيامنتخب فرنساالتعليقاتأأخبار ذات صلةفرنسا تعبئ 70 ألف شرطي لتأمين نصف نهائي كأس العالم 2026مونديال 2026.. فرنسا وإسبانيا هجوم ناري ودفاع من حديدملعب سوفي يخرج رابحًا من كأس العالم 2026 الجماهير السويسرية تحتفي بفريقها بعد انتهاء مسيرته في كأس العالم