الرئيسية/الكرة العالميةلامين يامال عن استفزازه لفرنسا: "سُئلت إن كنت خائفا فأجبت بلا"يامال لم يسجل سوى هدف واحد حتى الآن في المونديال14 يوليو 2026 04:26آخر تحديث : 14 يوليو 2026 04:26لامين يامال لاعب المنتخب الاسبانيأأدالاس:أخبار 24المنتخب الاسبانيالمنتخب الفرنسيكاس العالم 2026لامين يامالالتعليقاتأأخبار ذات صلةمونديال 2026: حبس الأنفاس في نصف نهائي ناري بين فرنسا وإسبانيا دي لا فوينتي: إسبانيا ستتبنى أسلوبا هجوميا أمام فرنساديشان: "إسبانيا هي المرشحة الأوفر حظا" في نصف النهائيمنتخب النرويج يحظى باستقبال الأبطال بعد بلوغ ربع نهائي المونديال