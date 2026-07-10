الرئيسية/الكرة العالميةللمرة الثالثة في تاريخها.. إسبانيا تكسر عقدة ربع نهائي كأس العالم"الماتادور" يضرب موعدًا ناريًا مع فرنسا في نصف المونديال11 يوليو 2026 00:14آخر تحديث : 11 يوليو 2026 00:14فرحة المنتخب الإسبانيأألوس أنجلوس:أخبار 24المنتخب الاسبانيكاس العالم 2026التعليقاتأأخبار ذات صلةإسبانيا تطيح ببلجيكا.. وتضرب موعدًا مع فرنسا في نصف نهائي المونديالمدرب النرويج: لم نعد نهاب كأس العالم.. وقادرون على إقصاء إنجلترامواجهة إنجلترا في دور الثمانية مناسبة خاصة للنرويج ومدربها سويسرا تفقد مانزامبي أمام الأرجنتين.. وتشاكا: لا نخشى ميسي