الرئيسية/الكرة العالميةلوكيباكيو: دوكو بحاجة لمزيد من الدعم لتقديم أداء جيد قبل مواجهة بلجيكا أمام أمريكا يوم الثلاثاء5 يوليو 2026 09:33آخر تحديث : 5 يوليو 2026 09:33 دودي لوكباكيو لاعب المنتخب البلجيكيأأسياتل :"أخبار 24"جيريمي دوكوكاس العالم 2026منتخب امريكامنتخب بلجيكاالتعليقاتأأخبار ذات صلةمونديال 2026.. قمة بين الجارين إسبانيا والبرتغالمبابي "الظاهرة" يحطم أرقام البرازيل وإنجلترا في كأس العالماختبار باراجواي يرسل مؤشرات خطر لمنتخب فرنسامنصة بالبرازيل تستقطب مشاهدي المونديال من التلفزيون إلى يوتيوب