الرئيسية/الكرة العالميةمارتينيز يتطلع إلى أن يكون دفاع الأرجنتين صلبا أمام إسبانيااستقبلت شباك "ديبو" 7 أهداف في مونديال 202618 يوليو 2026 13:34آخر تحديث : 18 يوليو 2026 13:34إيميليانو مارتينيز حارس منتخب الأرجنتينأأنيويروك:أخبار 24المنتخب الاسبانيالمنتخب الارجنتينيكأس العالم 2026التعليقاتأأخبار ذات صلةتوخيل غير نادم على قراراته في مباراة نصف نهائي كأس العالمسكالوني: كل شيء في إسبانيا يثير قلقيمونديال 2026.. الأرجنتين وإسبانيا تستعدان لمعركة نيوجيرزيدي لا فوينتي: سنمنح ميسي اهتمامًا خاصًا في نهائي كأس العالم