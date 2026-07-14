الرئيسية/الكرة العالميةمانشستر يونايتد يضم الحارس دارلو بعقد لمدة عامينمانشستر يونايتد يعزز مركز حراسة المرمى بصفقة جديدة14 يوليو 2026 15:57آخر تحديث : 14 يوليو 2026 15:57مانشستر يونايتد يضم حارس المرمى الويلزي كارل دارلوأأمانشستر:أخبار 24ليدز يونايتدمانشستر يونايتدالدوري الإنجليزيالتعليقاتأأخبار ذات صلةسيناريو نادر.. نصف نهائي مونديال 2026 يجمع أبطال العالم فقطتقارير: إنفانتينو يتمسك بإقامة مونديال 2030 بمشاركة 64 منتخبًابرايتون يضم المدافع الكرواتي فوسكوفيتش قادمًا من توتنهامتأجيل مباراتي ريال مدريد وبرشلونة في المرحلة الأولى بسبب كأس العالم