الرئيسية/الكرة العالميةمبابي الأكثر تأثرًا بخروج فرنسا من مونديال 2026خيبة الأمل تجتاح معسكر فرنسا بعد الخسارة أمام إسبانيا16 يوليو 2026 14:14آخر تحديث : 16 يوليو 2026 14:14حزن كيليان مبابي بعد الخسارة أمام إسبانياأأدالاس:أخبار 24كاس العالم 2026كيليان مبابيمنتخب فرنساالتعليقاتأأخبار ذات صلةمهمة ميسي لم تنتهِ بعد قيادته الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026لأول مرة في التاريخ.. نهائي كأس العالم يكسر حاجز الملياري يوروميسي يشيد بشخصية الأرجنتين بعد الفوز على إنجلتراإسبانيا والأرجنتين.. تعرف على موعد نهائي كأس العالم 2026