الرئيسية/الكرة العالميةمبابي يصبح الهداف التاريخي لكأس العالم برصيد 22 هدفًامبابي يسجل هدفين ويصعد إلى قمة الهدافين في تاريخ كأس العالم19 يوليو 2026 01:53آخر تحديث : 19 يوليو 2026 01:53كيليان مبابي الهداف التاريخي لكأس العالم.أأميامي:أخبار 24منتخب إنجلتراكاس العالم 2026كيليان مبابيمنتخب فرنساالتعليقاتأأخبار ذات صلةإنجلترا تحبط "ريمونتادا" فرنسا وتحرز المركز الثالث في كأس العالم 2026نهائي غير مسبوق في تاريخ المونديالبطل أوروبا يواجه حامل اللقب.. إسبانيا والأرجنتين في نهائي مونديال 2026تشيلسي يتفق على صفقة قياسية لضم روجرز