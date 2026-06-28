الرئيسية/الكرة العالميةمدرب الأخضر الأسبق.. حالة بيريرا "مستقرة" بعد خضوعه لجراحةقاد البرازيل للفوز بلقب كأس العالم للمرة الرابعة عام 199429 يونيو 2026 01:18آخر تحديث : 29 يونيو 2026 01:18المدرب البرازيلي كارلوس ألبرتو بيريراأأ ريو دي جانيرو:"أخبار 24"منتخب السعوديةالمنتخب البرازيليكارلوس البرتو بيريراالتعليقاتأأخبار ذات صلةوهبي: استحققنا التأهل أمام هولندا.. والمغامرة المغربية لن تتوقفحكيمي: أظهرنا شخصية المغرب الحقيقية في المونديالديوب: قاتلنا حتى اللحظة الأخيرة.. وثقتنا في بونو سر التأهلبونو.. سيد ركلات الترجيح وكابوس الكبار في المونديال