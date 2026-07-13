الرئيسية/الكرة العالميةمدرب الفتح الأسبق يتولى تدريب المنتخب الكرواتيسلافن بيليتش يعود لقيادة منتخب بلاده بعد رحيل داليتش13 يوليو 2026 16:20آخر تحديث : 13 يوليو 2026 16:23تعيين بيليتش مدربا لمنتخب كرواتيا أأزغرب:أخبار 24سلافن بيليتشمنتخب كرواتيانادي الفتح السعوديكاس العالم 2026التعليقاتأأخبار ذات صلةقبل الموقعة التاريخية.. غليان في إنجلترا بسبب "قميص مارادونا"من خيبة برشلونة لقيادة فرنسا.. ديمبيليه يبحث عن رد اعتباره أمام إسبانيازيدان.. البطل الذي حطم أحلام إسبانيا في مونديال 2006بسبب توخيل.. عقدة عمرها 96 عامًا تهدد حلم إنجلترا