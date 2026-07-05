الرئيسية/الكرة العالميةمدرب باراجواي يتجنب الشكوى رغم مرارة وداع المونديال أكد أنه لا يستطيع انتقاد قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لصالح فرنسا 5 يوليو 2026 06:09آخر تحديث : 5 يوليو 2026 06:09المدرب الأرجنتيني جوستافو ألفاروأأفيلادلفيا:"أخبار 24"كاس العالم 2026منتخب باراغوايمنتخب فرنساالتعليقاتأأخبار ذات صلةديست: منتخب أمريكا يشعر بثقة جماهيره قبل مواجهة بلجيكاالمكسيكيون يوازنون بين فرحة المونديال ومخاوفهم بشأن القضايا الداخليةأوناحي يثبت جدارته في دوره الجديد مع المغرب بتسجيل الأهدافأمريكا تحقق رقمًا قياسيًا للحضور الجماهيري في مونديال 2026