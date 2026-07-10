الرئيسية/الكرة العالميةمدرب بلجيكا يتحسر على إصابة كورتوابلجيكا تودع كأس العالم 2026 وسط تحسر على الإصابات11 يوليو 2026 02:03آخر تحديث : 11 يوليو 2026 02:08رودي غارسيا مدرب منتخب بلجيكاأألوس أنجلوس:أخبار 24منتخب إسبانياكاس العالم 2026منتخب بلجيكارودي غارسياالتعليقاتأأخبار ذات صلةدي لا فوينتي: شخصية إسبانيا حسمت المباراة.. وفرنسا تقلق منا أيضاًللمرة الثالثة في تاريخها.. إسبانيا تكسر عقدة ربع نهائي كأس العالمإسبانيا تطيح ببلجيكا.. وتضرب موعدًا مع فرنسا في نصف نهائي المونديالمدرب النرويج: لم نعد نهاب كأس العالم.. وقادرون على إقصاء إنجلترا