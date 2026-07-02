الرئيسية/الكرة العالميةمدرب كرواتيا يركز على صراع خط الوسط أمام البرتغالمودريتش ورونالدو.. المواجهة تختلف في سياق التكتيك2 يوليو 2026 04:47آخر تحديث : 2 يوليو 2026 04:47زلاتكو داليتش مدرب كرواتياأأتورونتو:"أخبار 24"منتخب البرتغالمنتخب كرواتياكاس العالم 2026التعليقاتأأخبار ذات صلةالشكوك حول جاهزية اللاعبين تقلق النرويج قبل مواجهة البرازيلمونديال 2026.. ناغلسمان يقترب من الرحيل عن ألمانيامونديال 2026.. كولومبيا المقنعة تلتقي كيروش وغانا في دور الـ32مونديال 2026.. سكالوني مهندس إنجازات الأرجنتين يبلغ مباراته الـ 100