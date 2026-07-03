الرئيسية/الكرة العالميةمصر إلى ثمن نهائي كأس العالم.. أرقام تاريخية تصنع المجد شوبير أول حارس مرمى مصري يقود الفراعنة للفوز بركلات ترجيح4 يوليو 2026 00:19آخر تحديث : 4 يوليو 2026 00:19احتفال محمد صلاح بالتأهل التاريخي لمنتخب مصر أأدالاس :"أخبار 24"منتخب مصركاس العالم 2026منتخب استرالياالتعليقاتأأخبار ذات صلةبلجيكا حذرة قبل مواجهة أمريكا بعد نجاتها من فخ السنغالالأرجنتين تتخطى الرأس الأخضر بصعوبة وتضرب موعدًا مع مصرالفيفا لن يغير موعد مباراة المكسيك وإنجلتراحسام حسن: تأهل مصر إلى ثمن النهائي حلم تحقق