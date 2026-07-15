الرئيسية/الكرة العالميةمنتخب إسبانيا من البداية الخجولة إلى نهائي مونديال 2026 لم تُبهر إسبانيا العالم بأدائها خلال دور المجموعات15 يوليو 2026 18:44آخر تحديث : 15 يوليو 2026 18:44جانب من مباراة إسبانيا وفرنسا أأتينيسي:أخبار 24كاس العالم 2026منتخب اسبانيالامين يامالالتعليقاتأأخبار ذات صلةمونديال2026.. شبيهة هالاند الروسية: "أتعايش مع الأمر بهدوء"حلمه الأكبر يقترب.. زيدان على أعتاب تدريب منتخب فرنساسيرجيو دانييل.. مسيرة إفريقية وتجربة عربية وحيدةفرناندو كارو: خروج ألمانيا من المونديال يكشف اخفاقات هيكلية