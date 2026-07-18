الرئيسية/الكرة العالميةمن يكرر إنجازها؟.. "إيطاليا 1938" كلمة السر بين إسبانيا والأرجنتينيطارد رفاق ميسي حلم السير على خطى الآزوري 18 يوليو 2026 17:49آخر تحديث : 18 يوليو 2026 17:49لامين يامال وليونيل ميسي أأنيويورك :أخبار 24المنتخب الارجنتينيكاس العالم 2026منتخب اسبانياالتعليقاتأأخبار ذات صلةلأول مرة في تاريخ المونديال.. مباراة البرونزية تتخطى النهائي "تسويقيًا"الفيفا يرصد 7 ملايين تعليق مسيء خلال المونديالمونديال 2026.. رودري القائد الشجاع لإسبانيامونديال 2026.. داني أولمو "بيكاسو" المنتخب الإسباني