الرئيسية/الكرة العالميةمهمة ميسي لم تنتهِ بعد قيادته الأرجنتين إلى نهائي كأس العالم 2026الأرجنتين تسعى للدفاع عن اللقب أمام إسبانيا16 يوليو 2026 13:26آخر تحديث : 16 يوليو 2026 13:28ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتينأأنيويورك:أخبار 24منتخب الأرجنتينمنتخب إسبانياكاس العالم 2026ليونيل ميسيالتعليقاتأأخبار ذات صلةمبابي الأكثر تأثرًا بخروج فرنسا من مونديال 2026لأول مرة في التاريخ.. نهائي كأس العالم يكسر حاجز الملياري يوروميسي يشيد بشخصية الأرجنتين بعد الفوز على إنجلتراإسبانيا والأرجنتين.. تعرف على موعد نهائي كأس العالم 2026