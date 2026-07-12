الرئيسية/الكرة العالميةموعد مباراتي نصف نهائي كأس العالم 2026المنتخبات الأربعة تتأهب للصراع على البطاقة النهائية12 يوليو 2026 06:53آخر تحديث : 12 يوليو 2026 06:56منتخب الأرجنتين يتأهل لنصف نهائي كأس العالم 2026أأدالاس:أخبار 24منتخب الأرجنتينمنتخب إنجلترامنتخب إسبانياكاس العالم 2026منتخب فرنساالتعليقاتأأخبار ذات صلةالأرجنتين تتخطى سويسرا وتواجه إنجلترا في نصف نهائي مونديال 2026إقالة تياو مدرب السنغال بعد الخروج المبكر من كأس العالمهالاند: إنجلترا محظوظة بوجود بيلينغهامفيفا: لا دليل على اصطدام الكرة بسلك الكاميرا في هدف بيلينغهام