الرئيسية/الكرة العالميةمونديال 2026.. إسبانيا ولامين يامال تحدٍ كبير للدفاع الفرنسيفرنسا تواجه إسبانيا في نصف نهائي كأس العالم 202612 يوليو 2026 14:20آخر تحديث : 12 يوليو 2026 14:21لامين يامال لاعب منتخب إسبانياأأالرياض:أخبار 24المنتخب الاسبانيالمنتخب الفرنسيكاس العالم 2026التعليقاتأأخبار ذات صلةالجماهير السويسرية تحتفي بفريقها بعد انتهاء مسيرته في كأس العالممدرب سويسرا ينتقد قاعدة "غير مقبولة" تتعلق بالـ "VAR"نصف نهائي المونديال يشهد "الحدث المنتظر" منذ 36 عامًابدون أهداف.. ميسي يعزز أرقامه الخرافية في كأس العالم