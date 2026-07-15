الرئيسية/الكرة العالميةمونديال 2026.. الأرجنتين وإنجلترا في مواجهة نارية لبلوغ النهائياسبانيا تنتظر الفائز من المباراة المرتقبة15 يوليو 2026 14:04آخر تحديث : 15 يوليو 2026 14:04أأأتلانتا:أخبار 24المنتخب الارجنتينيكاس العالم 2026المنتخب الانجليزيالتعليقاتأأخبار ذات صلةمونديال 2026.. محاولة سطو على منزل يامال بعد نصف النهائيهايتي تنفصل عن المدرب مينيه بعد مشاركتها في كأس العالمتوخيل يتفهم "خرافة" ارتداء الأرجنتين للقميص الأزرق الداكنسكالوني يطالب لاعبي الأرجنتين بالمهارة ومواصلة القتال أمام إنجلترا