الرئيسية/الكرة العالميةمونديال 2026.. الإسباني أولمو "أستاذ" اللعب بين الخطوطاضطر أولمو إلى الهجرة في سن المراهقة لصناعة مستقبله الكروي14 يوليو 2026 01:02آخر تحديث : 14 يوليو 2026 01:02داني أولمو لاعب المنتخب الإسبانيأأالرياض:أخبار 24المنتخب الاسبانيالمنتخب الفرنسيالتعليقاتأأخبار ذات صلةديشان: "إسبانيا هي المرشحة الأوفر حظا" في نصف النهائيمنتخب النرويج يحظى باستقبال الأبطال بعد بلوغ ربع نهائي المونديالقبل مواجهة إسبانيا.. رابيو: لا نخشى أحدابيكفورد يتطلع لأول مواجهة مع ميسي عبر مباراة إنجلترا والأرجنتين