الرئيسية/الكرة العالميةمونديال 2026.. رئيس الوزراء الإسباني سيحضر النهائي رغم علاقته المتوترة مع ترامب17 يوليو 2026 14:45آخر تحديث : 17 يوليو 2026 14:45بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسبانيأأمدريد:أخبار 24المنتخب الاسبانيالمنتخب الارجنتينيكأس العالم 2026التعليقاتأأخبار ذات صلةثيو هيرنانديز يوجه رسالة للجماهير الفرنسية قبل مواجهة إنجلترا هل يتعين على توخيل إعادة بناء الثقة مع لاعبي إنجلترا؟قبل موقعة مونديال 2026.. خمس مواجهات لا تنسى بين فرنسا وإنجلترامونديال 2026.. فرنسا تواجه إنجلترا بوداع من الباب الخلفي