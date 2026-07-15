الرئيسية/الكرة العالميةمونديال 2026.. محاولة سطو على منزل يامال بعد نصف النهائيملكية المنزل كانت تعود سابقًا إلى بيكيه وشاكيرا15 يوليو 2026 15:21آخر تحديث : 15 يوليو 2026 15:21لامين يامال خلال مواجهة فرنسا أأبرشلونة :أخبار 24كاس العالم 2026منتخب اسبانيالامين يامالالتعليقاتأأخبار ذات صلةمونديال 2026.. الأرجنتين وإنجلترا في مواجهة نارية لبلوغ النهائيهايتي تنفصل عن المدرب مينيه بعد مشاركتها في كأس العالمتوخيل يتفهم "خرافة" ارتداء الأرجنتين للقميص الأزرق الداكنسكالوني يطالب لاعبي الأرجنتين بالمهارة ومواصلة القتال أمام إنجلترا