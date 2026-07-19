الرئيسية/الكرة العالميةمونديال 2026.. مدريد تتزين بالأحمر والأصفر قبل النهائيقبل ساعات من نهائي كأس العالم 19 يوليو 2026 17:40آخر تحديث : 19 يوليو 2026 17:40منتخب إسبانيا يحتفل بالتسجيل في شباك فرنسا أأمدريد :أخبار 24المنتخب الارجنتينيكاس العالم 2026منتخب اسبانياالتعليقاتأأخبار ذات صلةقبل مواجهة الأرجنتين.. سانشيز يشيد بالروح الجماعية للاعبي إسبانيامجلس أوروبا يدعو "فيفا" إلى تعزيز نزاهة كرة القدمرابيو يندد بتصرفات بعض اللاعبين: لم أرَ مثلها من قبليامال يتطلع للانضمام إلى نخبة الأبطال المتوجين في سن المراهقة