الرئيسية/الكرة العالميةمونديال 2026.. ملك إسبانيا فيليبي السادس سيحضر النهائيالمواجهة المقرر إقامتها الأحد في إيست راذرفورد بضواحي نيويورك15 يوليو 2026 20:08آخر تحديث : 15 يوليو 2026 20:08ملك إسبانيا فيليبي السادس أأمدريد :أخبار 24ملك إسبانيا فيليبي السادسكاس العالم 2026منتخب اسبانياالتعليقاتأأخبار ذات صلةالفرنسي مينييه مدربًا جديدًا للغابون شرطة أتلانتا تستعد للقاء قبل نهائي المونديال بين الأرجنتين وإنجلترامنتخب إسبانيا من البداية الخجولة إلى نهائي مونديال 2026مونديال2026.. شبيهة هالاند الروسية: "أتعايش مع الأمر بهدوء"