الرئيسية/الكرة العالميةمونديال 2026.. ميسي يواجه إنجلترا بطموح مزدوج لم يسبق لقائد الأرجنتين مواجهة منتخب إنجلترا في مسيرته 14 يوليو 2026 13:10آخر تحديث : 14 يوليو 2026 13:10هاري كين وليونيل ميسي أأأتلانتا:أخبار 24منتخب انجلتراالمنتخب الارجنتينيكاس العالم 2026ليونيل ميسيالتعليقاتأأخبار ذات صلةالعلامة الكاملة في الإقصائيات ترجح كفة يامال أمام مبابيمونديال 2026: حبس الأنفاس في نصف نهائي ناري بين فرنسا وإسبانيالامين يامال عن استفزازه لفرنسا: "سُئلت إن كنت خائفا فأجبت بلا" دي لا فوينتي: إسبانيا ستتبنى أسلوبا هجوميا أمام فرنسا