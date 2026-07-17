الرئيسية/الكرة العالميةميرينو: الحد من خطورة ميسي تحدٍّ هائلميرينو يتحدث عن أهمية النهائي أمام الأرجنتين وتحدي ميسي17 يوليو 2026 22:07آخر تحديث : 17 يوليو 2026 22:25لاعب الوسط الإسباني ميكل ميرينوأأنيويورك:أخبار 24منتخب الأرجنتينمنتخب إسبانياكاس العالم 2026ميكل ميرينوليونيل ميسيالتعليقاتأأخبار ذات صلةميسي يقود الأرجنتين أمام إسبانيا المنضبطة في نهائي كأس العالمهالاند في بيرو.. المواليد الجدد يقتبسون من أسماء نجوم المونديالتقارير: الاستراحة بين شوطي نهائي كأس العالم ستتجاوز 15 دقيقةالفائزون بكأس العالم سيحصلون على خواتم على الطريقة الأمريكية