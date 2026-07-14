الرئيسية/الكرة العالميةميسي في حالة معنوية جيدة مع استعداد الأرجنتين لمواجهة إنجلتراتلعب الأرجنتين نصف نهائي المونديال للنسخة الثانية تواليا15 يوليو 2026 00:09آخر تحديث : 15 يوليو 2026 00:09أأأتلانتا:أخبار 24المنتخب الارجنتينيكاس العالم 2026ليونيل ميسيالتعليقاتأأخبار ذات صلةبعد بلوغه النهائي.. دي لا فوينتي يشيد بإسبانيا: "أفضل فريق في العالم" ديشان يقر بعد الخسارة أمام إسبانيا: "كنا اليوم أقل مستوى"بالأرقام.. نصف النهائي يبتسم لإسبانيا ويواصل معاندة فرنسامنذ "تاريخية تونس".. إسبانيا تحطم سلسلة فرنسا في كأس العالم