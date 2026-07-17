الرئيسية/الكرة العالميةميسي يستعيد صورته الشهيرة مع لامين يامال: أمر جنونيقائد الأرجنتين يشيد بموهبة نجم إسبانيا الشاب ويؤكد: نملك أسلحتنا أيضًا18 يوليو 2026 02:59آخر تحديث : 18 يوليو 2026 02:59صورة نادرة تكشف أول لقاء بين ميسي والرضيع لامين يامال عام 2007أأالرياض:أخبار 24كاس العالم 2026لامين يامالليونيل ميسيالتعليقاتأأخبار ذات صلةدي لا فوينتي: سنمنح ميسي اهتمامًا خاصًا في نهائي كأس العالمرودري قبل نهائي كأس العالم: يجب أن تكون رغبتنا في الفوز أكبر من الخوفحرائق كندا تلقي بظلالها على نهائي كأس العالم 2026بيراميدز يعلن تعاقده مع المدرب موكوينا