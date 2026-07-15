الرئيسية/الكرة العالميةميسي يشيد بشخصية الأرجنتين بعد الفوز على إنجلتراميسي بعد التأهل: النهائي القادم أمام إسبانيا سيكون استثنائيًا16 يوليو 2026 02:52آخر تحديث : 16 يوليو 2026 02:54ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتينأأأتلانتا:أخبار 24منتخب الأرجنتينمنتخب إنجلتراكاس العالم 2026ليونيل ميسيالتعليقاتأأخبار ذات صلةإسبانيا والأرجنتين.. تعرف على موعد نهائي كأس العالم 2026توخيل يدافع عن خياراته التكتيكية بعد خسارة إنجلترابـ "فرمان ميسي".. الفيناليسيما تعود من بوابة نهائي المونديال التاريخيلاوتارو: وعدت بحسم المباراة.. والأرجنتين أظهرت شخصيتها أمام إنجلترا