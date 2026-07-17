الرئيسية/الكرة العالميةميسي يقود الأرجنتين أمام إسبانيا المنضبطة في نهائي كأس العالمأبطال القارة.. الأرجنتين تحت قيادة ميسي تواجه إسبانيا في صدام مثير17 يوليو 2026 22:21آخر تحديث : 17 يوليو 2026 22:21ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتينأأنيويورك:أخبار 24منتخب الأرجنتينمنتخب إسبانياكاس العالم 2026ليونيل ميسيالتعليقاتأأخبار ذات صلةميرينو: الحد من خطورة ميسي تحدٍّ هائلهالاند في بيرو.. المواليد الجدد يقتبسون من أسماء نجوم المونديالتقارير: الاستراحة بين شوطي نهائي كأس العالم ستتجاوز 15 دقيقةالفائزون بكأس العالم سيحصلون على خواتم على الطريقة الأمريكية