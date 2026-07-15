الرئيسية/الكرة العالميةميسي يكسر هيبة الإنجليز بـ 5 أرقام تاريخيةالأرجنتين تحت قيادة ميسي تتفوق على إنجلترا16 يوليو 2026 00:30آخر تحديث : 16 يوليو 2026 00:30ليونيل ميسي يقود الأرجنتين لنهائي كأس العالم 2026أأأتلانتا:أخبار 24منتخب الأرجنتينمنتخب إنجلتراكاس العالم 2026ليونيل ميسيالتعليقاتأأخبار ذات صلةالأرجنتين تتأهل لنهائي كأس العالم 2026 على حساب إنجلترا بعد سيناريو درامي فيفا يدافع عن حكم مباراة فرنسا وإسبانياكيف تُحسم جائزة هداف كأس العالم حال تساوي أكثر من لاعب؟3 تغييرات في تشكيلة إنجلترا أمام الأرجنتين في موقعة نصف النهائي