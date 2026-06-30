الرئيسية/الكرة العالميةنيمار يسخر من توقّع خروج البرازيل أمام اليابانبلغت البرازيل دور الـ16 بعدما قلبت تأخرها أمام اليابان30 يونيو 2026 03:40آخر تحديث : 30 يونيو 2026 03:40قائد المنتخب البرازيلي نيمار أأهيوستن :"أخبار 24"كاس العالم 2026المنتخب البرازيلينيمار دا سيلفاالتعليقاتأأخبار ذات صلةوهبي: استحققنا التأهل أمام هولندا.. والمغامرة المغربية لن تتوقفحكيمي: أظهرنا شخصية المغرب الحقيقية في المونديالديوب: قاتلنا حتى اللحظة الأخيرة.. وثقتنا في بونو سر التأهلبونو.. سيد ركلات الترجيح وكابوس الكبار في المونديال