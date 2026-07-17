الرئيسية/الكرة العالميةهالاند في بيرو.. المواليد الجدد يقتبسون من أسماء نجوم المونديالقفز اسم ليونيل بسرعة في سلم الترتيب بالأرجنتين 17 يوليو 2026 20:01آخر تحديث : 17 يوليو 2026 20:01هالاند مهاجم منتخب النرويج أأمكسيكو سيتي:أخبار 24ايرلينج هالاندكاس العالم 2026ليونيل ميسيالتعليقاتأأخبار ذات صلةتقارير: الاستراحة بين شوطي نهائي كأس العالم ستتجاوز 15 دقيقةالفائزون بكأس العالم سيحصلون على خواتم على الطريقة الأمريكية مونديال 2026.. الأرجنتين تنتظر قرار فيفا بشأن لافتة جرز فوكلاندثيو هيرنانديز يوجه رسالة للجماهير الفرنسية قبل مواجهة إنجلترا