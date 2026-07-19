الرئيسية/الكرة العالميةيامال يتطلع للانضمام إلى نخبة الأبطال المتوجين في سن المراهقةحل يامال وصيفا لديمبيلي في سباق الكرة الذهبية العام الماضي19 يوليو 2026 13:24آخر تحديث : 19 يوليو 2026 13:24أأالرياض:أخبار 24المنتخب الاسبانيكاس العالم 2026التعليقاتأأخبار ذات صلةمجلس أوروبا يدعو "فيفا" إلى تعزيز نزاهة كرة القدمرابيو يندد بتصرفات بعض اللاعبين: لم أرَ مثلها من قبلالهداف التاريخي و"الحذاء الذهبي".. مبابي يضيق الخناق على ميسينصيب الأسد لـ "بيلينجهام".. إنجلترا تسجل أرقامًا للتاريخ بعد برونزية المونديال