الرئيسية/تقنيةآبل تحظر 8 شهادات ويب تستخدم في الاحتيالاتمخاوف من استمرار ثقة أجهزة ماك في شهادات أمان مخترقة رغم الحظر الأخير21 أكتوبر 2026 17:06آخر تحديث : 21 أكتوبر 2026 17:06آبل تحظر 8 شهادات ويب وتبقي ثغرة أمنيةأأالرياض:أخبار 24نظام ماك أو إساحتيال إلكترونيأخبارشركة آبلآبلثغرات أمنيةشهادات أمان ويبالتعليقاتأأخبار ذات صلة "يوتيوب" تخفي زر عدم الإعجاب"واتساب" تختبر متصفحًا داخليًا لفتح الروابط داخل المحادثاتمايكروسوفت تحذّر من مخاطر وكلاء الذكاء الاصطناعي بالشركاتكيف تعرف أن الراوتر يحتاج إلى الاستبدال؟