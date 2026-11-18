الرئيسية/تقنية"آبل" تضيف ميزة الوعي بالانتباه إلى أجهزة "آيفون ديو"تحديث النظام الجديد يوفر خاصية التعرف على الانتباه للمستخدمين لأول مرة18 نوفمبر 2026 19:32آخر تحديث : 18 نوفمبر 2026 19:32"آبل" تضيف ميزة الوعي بالانتباه إلى أجهزة "آيفون ديو"أأالرياض:أخبار 24أخبارآيفون ديوآبلتسعة تو فايف ماكتقنية الوعي بالانتباهالتحديث 27.3التعليقاتأأخبار ذات صلةبرنامج لتمكين 50 ألف مواطن في الذكاء والتقنية الرقميةناسا توقف قمر "تيرا" بعد 27 عامًا من العملعطل تقني يضرب خدمات "أبل" الرقمية"مايكروسوفت" تطلق نماذج ذكاء اصطناعي جديدة للبرمجة