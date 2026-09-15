الرئيسية/تقنيةآبل تطلق iOS 27.. وسيري AI يتصدر تحديثات أنظمتهامساعد ذكي يفهم سياق المستخدم ويتفاعل مع محتوى الشاشة15 سبتمبر 2026 11:06آخر تحديث : 15 سبتمبر 2026 11:06يتسوق الزبائن في متجر آبل في ميامي بيتش بولاية فلوريداأأوادي السليكون:أخبار 24هواتف ذكيةأبلالاتحاد الاوروبيالذكاء الاصطناعيالتعليقاتأأخبار ذات صلةبيل جيتس: حكومات العالم متخلفة كثيرًا بالتعامل مع الذكاء الاصطناعيالمملكة و"اليونسكو" و"آيكير" يدعون لتطوير ذكاء اصطناعي آمن"مرسيدس" تستدعي آلاف المركبات بسبب خلل 40 برنامجًا أكاديميًا للذكاء الاصطناعي منذ بداية العام